Va a bassa velocità il piano delle ferrovie per la regione

Il piano commerciale delle ferrovie comprende l'aggiornamento della Trieste-Divaccia, il completamento del nodo di Udine e interventi sulla stazione di Trieste Campo Marzio, ma non c'è traccia dell'alta velocità.

di Giuliano Sadar

L'edizione è straordinaria, ma per il Friuli Venezia Giulia la parte è di seconda fila.



E' stato pubblicato il piano commerciale di agosto di Rete ferroviaria, intitolato "edizione speciale piano nazionale di ripresa e resilienza". Cita l'aggiornamento della linea Trieste-Divaccia, il nodo di Udine e gli interventi per il potenziamento della stazione di Trieste Campo Marzio, che riguarda la mobilità interna al porto.



In realtà il documento è un'integrazione rivolta agli organismi interessati agli investimenti previsti dal piano commerciale di febbraio, che faceva il punto nave per ogni regione e partendo dai 25 i miliardi previsti per le infrastrutture ferroviarie dal piano di ripresa e resilienza per il quinquennio 2022-2026.



Il piano di febbraio, per la scadenza 2024 cita la riapertura della Sacile-Gemona, l'elettrificazione della linea Casarsa-Portogruaro e la fase uno del potenziamento della linea Venezia-Trieste.



Con scadenza 2026 ecco invece il nodo di Udine, con l'apertura della nuova stazione di Cargnacco e la soluzione definitiva del problema dei passaggi a livello, il miglioramento della linea Udine-Gorizia-Monfalcone e il completamento della Venezia-Trieste.



Messi nel cassetto, per ora, i sogni dell'alta velocità, bocciata infatti l'ipotesi di una linea ultraveloce di 8 miliardi, si è ripiegato sulla riprogettazione di quella esistente per un costo totale di un miliardo e duecento milioni. Per ora disponibili i 200 milioni per l'aggiornamento tecnologico. Affidato l'appalto, lavori in corso.



Il resto dello stanziamento servirà al miglioramento della percorrenza, con il raddrizzamento di alcune curve e interventi sul tratto critico Monfalcone-Trieste.



Nessuna rivoluzione però: il guadagno in termini di tempo sarà di circa quindici minuti, e si continuerà per lo più ad aspettare le coincidenze a Mestre.