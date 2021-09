La prima campanella

Molte scuole della regione hanno deciso di anticipare il via alle lezioni. Tutti in presenza e ingressi scaglionati

di Lillo Montalto Monella

I bimbi scalpitano, prima del suono della campanella. Quando arriva il grande momento, sotto la mascherina fa capolino un sorriso grande così.



Primo giorno di scuola in alcuni istituti del Friuli Venezia Giulia, che hanno deciso di anticipare il via alle lezioni - allineandosi ad altre 9 regioni italiane - per un inizio più soft e scaglionato, oppure per guadagnare tre giorni e riuscire a svolgere tutta l'attività didattica in tempo.



E' così all'istituto comprensivo Udine VI, periferia nordest della città. Ingressi a classi scaglionate in questo polo che comprende scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di I grado. Il primo ingresso di sempre con il green pass.



Alle medie, dove i ragazzi che hanno più di 12 anni potrebbero vaccinarsi, c'è ancora qualche esitazione da parte dei genitori a far vaccinare i più piccoli, anche tra mamme e papà già immunizzati.



Venerdì scorso è scattato l'obbligo di green pass per tutti coloro che mettono piede nella scuola. Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto, le scuole hanno avuto sostanzialmente un weekend per prepararsi.



Qui si è scelto di fare l'adattamento dei bimbi alla scuola materna con i genitori in giardino, così da non discriminare nessuno, ci dicono. Per fortuna è venuto in soccorso il meteo.