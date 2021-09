Reddito di cittadinanza, in FVG più di 23 mila beneficiari

Assegni medi da 471 euro al mese. Secondo la Cgia di Mestre lo strumento non favorisce il collocamento occupazionale. L'analisi del coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo

Secondo i dati dell'Inps aggiornati ad agosto, in Friuli Venezia Giulia i beneficiari del reddito di cittadinanza sono 23.664, pari a poco più di 12.200 nuclei familiari, quasi il 2% della popolazione. L'importo medio mensile erogato è di 471 euro.



Il territorio con il più alto numero di percettori è quello di Udine che ne conta 9.108; seguono Trieste con poco più di 7mila, Pordenone con 4.100 e Gorizia con 3.300.



L'importo medio mensile più importante viene erogato a Pordenone dove ogni nucleo famigliare riceve mediamente 477 euro al mese; seguono Trieste con 475 euro, Udine con 471 e Gorizia con 453 euro.



Sono poco più di 2500 invece le persone che ricevono la pensione di cittadinanza con un importo medio mensile di 246 euro. Quasi un migliaio i beneficiari nell'Udinese e nel territorio di Trieste. 360 in provincia di Pordenone, 350 in quella di Gorizia.



Sull'efficacia del reddito di cittadinanza nell'accompagnamento al lavoro nutre forti dubbi la cgia, associazione degli artigiani e delle piccole imprese di Mestre che ha diffuso gli ultimi dati Inps.



La Cgia segnala infatti che in Italia a fronte di poco più di un milione di persone titolari del reddito di cittadinanza, che hanno manifestato la disponibilità a recarsi in ufficio o in fabbrica, solo 152 mila hanno trovato un posto di lavoro grazie al sostegno dei navigator .

Inoltre -riferisce la cgia- Secondo l'ANPAL, l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, le persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza sono difficilmente occupabili. L'Agenzia, infatti, stima che nel Friuli Venezia Giulia la probabilità di rimanere disoccupato a distanza di 12 mesi sfiora l'85 per cento a causa di una insufficiente esperienza lavorativa alle spalle.