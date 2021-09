Sagra dei Osei numero 748, fra tradizione e app

Tanta gente, numeri al limite e risultati al di sopra delle attese. Il tordo nazionale è Elisa, l'allevatore è un pasticcere di Vittorio Veneto

di Lara Boccalon

Un fiume di gente ha invaso Sacile per la Sagra dei Osei, al suo secondo anno di convivenza con la pandemia: nel 2020 era stata tra le poche manifestazioni a resistere alle limitazioni anti contagio cui questa volta si è aggiunto il Green pass, oltre ai già rodati varchi in centro storico. Capienza massima di 8 mila persone, e un migliaio in Piazza del Popolo, controllate da forze dell'ordine e volontari anche con l'ausilio di un'app contapersone. Lorena Bin, presidente Pro Sacile, afferma che il risultato è al di sopra delle attese.



Si chiama Elisa il tordo nazionale che ha vinto il concorso canoro, cuore del programma della sagra. E' stata allevata sul Monte Cucco, sopra Vittorio Veneto da un pasticcere. Il suo canto ha conquistato i giudici arrivati a Sacile da tutta Italia, come gli oltre 300 rivali che all'alba si sono misurati nella sfida.



Gli animalisti dicono che è una sagra fuori dal tempo, così come le altre che hanno gli animali usati come attrazioni. La Pro Sacile comunque tende loro una mano.



Tante le iniziative di contorno alla mostra mercato che ha richiamato e incuriosito i visitatori con migliaia di specie anche esotiche. Quest'anno si è scelto di puntare sui più piccoli. E intanto già si lavora alla prossima edizione che potrebbe serbare una importante novità storica.