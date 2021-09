San Giusto d'oro al paladino della lotta allo spreco alimentare Segrè

Premiata anche l'inviata Giovanna Botteri

di Eva Čiuk

Negli anni novanta ha anticipato il tema dello spreco alimentare diventato poi di estrema attualità soprattutto durante la pandemia che ha impoverito numerosissime famiglie. Un lavoro di grande sensibilità sociale che rende onore alla città.



Parole di orgoglio quelle del presidente dell'Associazione Stampa Friuli venezia Giulia Carlo Muscatello alla cerimonia di conferimento del 54 esimo San Giusto d'oro al triestino Andrea Segré, docente e ricercatore, fondatore di Last Minute Market che ha portato la questione dello spreco.



"E' un onore, la città che ho nel cuore, la mia città, un riconoscimento che non è poi soltanto a me ma ai tanti che hanno lavorato su un tema che effettivamente oltre 20 anni fa sembrava un problema che non ci fosse" - afferma.



Un problema diventato oggi di rilievo internazionale con l'obiettivo nell'agenda Onu di dimezzare lo spreco entro il 2030. Noi vogliamo andare oltre, ha detto Segrè con la Campagna Spreco Zero.



"Perchè e un problema legato all'inquinamento, perchè si sprecano risorse naturali che poi se smaltite innalzano la temperatura, è un problema etico, economico e oggi la pandemia ha aumentato in modo esponenziale il numero di poveri alimentari per cui abbiamo bisogno per esempio di recuperare più cibo possibile" - aggiunge Segrè.



La nuova proposta si chiama Recovery Food.



"Rendere obbligatoria la legge che consente il recupero di cibo dalla grande distribuzione in particolare, non deve essere sprecata neanche una briciola, l'esempio francese funziona bene e poi c'è il tema del futuro dell'educazione alimentare, perchè si capisce che il valore del cibo anche nel nostro paese ce lo siamo un po' persi".



Nell'occasione è stata anche conferita anche una targa speciale dell'Assostampa FVG alla giornalista triestina Giovanna Botteri, corrispondente Rai, testimone dei grandi avvenimenti internazionali degli ultimi decenni, anche lei ospite ormai fissa del Link festival.