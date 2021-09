A Udine primo tavolo tecnico per riqualificare Sant'Osvaldo

Al momento c'è uno studio sull' intero complesso. L'Amministrazione regionale ha deciso di destinare a bilancio 25 milioni di euro per i lavori di recupero

di Giovanni Taormina

Primo incontro del tavolo tecnico per la riqualificazione del parco di Sant'Osvaldo a Udine. Al tavolo oltre alla Regione con il vicepresidente Riccardo Riccardi, rappresentanti dell'azienda sanitaria Universitaria Friuli centrale del comune di Udine del comitato di quartiere, oltre a l'Agenzia regionale di coordinamento e la Soprintendenza. Nel corso dell'incontro il vicepresidente e assessore alla salute Riccardi ha ricordato che l'area del parco deve tornare ad essere inclusiva e patrimonio dell'intera città. Al momento c'è solo uno studio un idea sul modo in cui dare nuova vita all'intero complesso e l'Amministrazione regionale ha deciso di destinare a bilancio 25 milioni di euro per consentire i lavori di recupero.



Adesso partirà un confronto dal quale possano essere elaborate delle ipotesi organiche e condivise che tengano conto e valorizzino ciò che rappresenta questa importante area della città. Su questi pilastri poggeranno successivamente la progettazione e la realizzazione delle opere che rispettino ciò che Sant'Osvaldo negli anni ha sempre custodito, ossia il suo patrimonio ambientale, culturale, architettonico e sociale. L'Università di Udine ha già coinvolto gli studenti che li vedrà protagonisti occupandosi attivamente di questo importante progetto.