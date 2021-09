Sla, il nemico è il silenzio

La sclerosi laterale amiotrofica è stata spinta ai margini dall'emergenza covid. Bisogna rendere di nuovo visibili i bisogni di pazienti e parenti

di Antonio Caiazza

La Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, è una di quelle malattie che l'emergenza covid ha spinto ai margini. E con essa, i malati e le famiglie che ruotano attorno a loro.



Lo scopo delle due giornate nazionali, promosse dall'Aisla, è stato appunto quello di non far cadere nel silenzio i bisogni delle persone affette da questa malattia degenerativa, e dei loro familiari.



In Friuli Venezia Giulia gli ammalati sono attualmente una novantina, l'età media è di poco sotto i 60 anni: una attività diagnostica migliore e anche più precoce, la sta lentamente abbassando, consentendo di scoprire la malattia nelle sue fasi iniziali.



Fra i bisogni, la fornitura, da parte delle aziende sanitarie, di strumenti elettronici con i quali gli ammalati, nelle fasi più avanzate di questa patologia, riescono a comunicare. I puntatori oculari consentono di scrivere messaggi tramite il computer, e di utilizzarne diverse funzioni, fino alla posta elettronica.



Dall'Aisla del Friuli Venezia Giulia la segnalazione di ritardi nella consegna alle famiglie di questi strumenti, ritardi inesistenti in passato e ora molto frequenti e prolungati. Lo denuncia la stessa presidente dell'associazione regionale, Nadia Narduzzi.