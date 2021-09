Stop per 46 infermieri non vaccinati

La decisione dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale porta a oltre 110 il numero degli inibiti al lavoro. Altri 10 previsti nei prossimi giorni

di Lara Boccalon

Lo stop all'esercizio della professione per altri 46 infermieri della provincia di Pordenone che rifiutano il vaccino è stato deliberato dal consiglio straordinario del loro ordine professionale. Dipendenti dell'azienda sanitaria, di case di riposo e di altre strutture private. Si aggiungono ai 70 già fermati nei mesi scorsi, sempre nel pordenonese.



Altri 10 lo saranno nei prossimi giorni. Non sono tutti no vax, una buona parte è gente impaurita che ha bisogno di essere rassicurata - fanno sapere i vertici dell'ordine degli infermieri di Pordenone- aggiungendo che continueranno a fare azione di convincimento nella speranza, che, come già accaduto per una ventina dei primi sospesi, vadano a vaccinarsi e tornino in servizio.



Non nascondono tuttavia l'amarezza per la situazione e, come già i sindacati, la preoccupazione per le ricadute soprattutto sulle case di riposo dove la carenza di personale è a livelli di allarme.



Altri nominativi si attendono anche all'ordine dei medici di Pordenone che ha già sospeso 12 camici bianchi. L'Azienda sanitaria del Friuli occidentale resta così la più avanti nell'iter imposto dalla nuova normativa sull'obbligo vaccinale per i sanitari . Con numeri più bassi appena cominciato nelle altre due , che contano invece più non vaccinati, a udine così come a Trieste e Gorizia dove nei giorni scorsi è arrivato il primo stop a 8 tra infermieri e oss.



E' una emergenza nell'emergenza che mette ulteriormente in crisi un sistema sanitario già in forte difficoltà , commenta il presidente della federazione regionale degli ordini dei medici Guido Lucchini invocando un senso di responsabilità dei propri iscritti affinché si vaccinino