Terza dose per anziani, case di riposo e sanitari in prima linea

La Regione comincia a organizzare la nuova fase della campagna di immunizzazione. Intanto per effetto del green pass raddoppiano in una settimana le prime inoculazioni

di Antonio Di Bartolomeo

Le somministrazioni di prime dosi in Friuli Venezia Giulia sono quasi raddoppiate da una settimana all'altra, passando dalle 5255 del periodo lunedì-venerdì sella settimana scorsa alle 10095 dell'attuale. E' il risultato più evidente dell'obbligo di certificazione verde per i lavoratori decretato dal governo a partire dal 15 ottobre. L'effetto si era visto già nelle prenotazioni a poche ore dall'annuncio e si è concretizzato con una vaccinazione di quasi l'uno percento della popolazione in soli 5 giorni. Le prime iniezioni sono arrivate allo stesso numero di un mese fa, ma sono lontane dal livello di giugno e luglio quando però la popolazione da vaccinare era ben superiore.



Ad oggi in Friuli Venezia Giulia non è stato vaccinato il 20 percento della popolazione sopra i dodici anni, 4 punti in più della media italiana. C'è tempo solo fino al primo ottobre per ottenere il green pass entro il 15 ottobre senza dover ricorrere ai tamponi. Infatti il codice QR arriva a due settimane dalla prima dose.



Intanto da domani la regione inizierà a lavorare sull'organizzazione delle terze dosi a ultraottantenni, case di riposo e operatori sanitari, partendo da quelli in prima linea, così come deliberato dal comitato tecnico scientifico. Sono già in corso le terze somministrazioni destinate ai trapiantati e a persone con un livello di immunocompromissione simile.