Trasporti a scuola, missione compiuta

In certe aree della regione, soprattutto quella udinese, registrati numeri inferiori alle aspettative. Tasso di occupazione bus non oltre il 70%

di Armando Mucchino

Il primo giorno d'esame è stato superato. La prova di tenuta del trasporto degli studenti a quanto pare è passata indenne. All'azienda del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia non sono state segnalate criticità. In certe aree della regione (soprattutto l'Udinese) sono stati registrati numeri inferiori alle aspettative per quanto riguarda le percentuali di affollamento dei mezzi. Se i giorni scorsi qualcuno ha lamentato disservizi, sottolineano, bisogna dire che l'orario invernale e il servizio studenti è coinciso con l'inizio ufficiale del calendario scolastico (ovvero giovedì 16) che alcuni istituti, in forza alla loro autonomia, hanno invece anticipato a lunedì scorso.



Il tasso medio di occupazione dei mezzi, informano da Tpl Fvg, è variato tra il 60 e il 70 per cento quando la norma prevede di non superare l'80. Un dato, sottolineano, che va calcolato in base all'omologazione del mezzo che è data dalla somma dei posti a sedere e quelli in piedi. Normalmente un mezzo urbano ne ha 98, quelli extraurbani 73. "Dateci alcuni giorni per gli aggiustamenti, ha detto l'assessore regionale Graziano Pizzimenti. Quando mai la scuola è iniziata con tutti i professori in cattedra e l'orario definitivo? Stiamo lavorando anche sui trasporti per trovare la quadra".



La Regione ha messo a disposizione 136 autobus aggiuntivi, di cui 118 da noleggio , 61 per l'area udinese, 4 a Trieste 36 per Pordenone e altrettanti Gorizia. Sul versante del trasporto con l'apertura delle scuole stati oltre 6.500 i passeggeri sui treni , un aumento del 31% rispetto a giovedì della scorsa settimana. Trenitalia informa di aver programmato bus sostituitivi di scorta. L'offerta di posti disponibili (oltre 29mila) - si legge in una nota - si è rivelata comunque adeguata visto che non si sono registrati casi di sovraffollamento.