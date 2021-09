Trieste e Gorizia due "culle olimpiche" a livello nazionale

Analizzando 36 indicatori di sportività secondo Pts Clas e Sole 24 ore il capoluogo regionale risulta al sesto posto a livello nazionale:

di Nada Cok





Le 4 medaglie: una d'oro e tre di bronzo conquistate a Tokyo dagli atleti regionali hanno certificato l'altissima qualità del settore sportivo in tutto il Friuli Venezia Giulia. Risultati dietro ai quali c'è l'impegno di migliaia di società, dirigenti e atleti e di una cultura dello sport, che la pts clas assieme al sole 24 ore misura a livello nazionale attraverso 36 indicatori di sportività. Analizzando i 36 fattori Trieste risulta al sesto posto a livello nazionale: prima per numero di atleti e dirigenti tesserati nelle federazioni COni è prima anche tra gli sport d'acqua, con vela, canottaggio e canoa. per risultati del nuoto e numero di società trieste è seconda solo a Bolgna, è però considerata La culla olimpica italiana, ovvero luogo di nascita degli atleti presenti ai giochi olimpici dal 2000 al 2021. Curiosità dell'indagine, sale sul terzo gradino del podio delle culle olimpiche anche GOrizia, nonostante il calo di natalità. portano moltisimi punti alla sportività anche le ragazze triestine, la città è seconda per lo sport femminile in italia, seconda anche per tornei nazionali e internazionali di basket e per la presenza di società centenarie e panathlon club. Tra le prime dieci provincie per sport individuali, gli atleti triestini, sono coloro che meno hanno subito gli effetti negativi del covid sui campionati, se si eccettua Genova.