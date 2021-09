La vaccinazione di prossimità funziona ma da sola non basta

823mila i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose, quasi il 69%, un dato più basso della media italiana

Portare il vaccino sull'uscio di casa non basta. Bisogna convincere gli indecisi della bontà del siero anti-covid, l'unico strumento per evitare nuove chiusure.



A sostenerlo è il vicepresidente del Friuli-Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi: se la campagna vaccinale nei centri maggiori ha rallentato, gli sforzi della sanità regionale si sono ultimamente concentrati soprattutto sui piccoli centri, con una vaccinazione di prossimità per agevolare l'immunizzazione delle aree più periferiche - spesso abitate da una popolazione più anziana.



Una 50ina i punti di somministrazione attivi sul territorio, 823mila i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose, quasi il 69% - un dato più basso della media italiana ma strutturale per la nostra regione, dove sono poche le prime dosi effettuate soprattutto nella fascia 50-59 anni.



Mentre si aspettano le decisioni del governo sull'estensione del green pass e sull'obbligo vaccinale, Riccardi invita a parlare col proprio medico di fiducia, che saprà spiegare le buone ragioni del vaccino anche ai più scettici.



Per il Friulidoc a Udine, è stato aperto un punto vaccinale in sala Aiace nel palazzo comunale con tanto di sportello informativo proprio per dissipare i dubbi dei cittadini