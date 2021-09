Terza dose subito per gli immunodepressi, ok dall'Aifa

Per gli ultraottantenni e gli ospiti delle case di riposo a sei mesi di distanza dalla seconda iniezione

di Antonio Di Bartolomeo

Sulla terza dose c'è ora il primo parere dell'agenzia italiana per il farmaco. Lo ha formulato la commissione tecnico-scientifica di cui fa parte il responsabile della Farmacia di Asugi Paolo Schincariol. Due le decisioni prese: la prima riguarda gli immunodepressi, per i quali la terza dose dev'essere data subito, già a 4 settimane dalla seconda.



Per tutti gli altri, invece, c'è la dose booster, cioè il nuovo richiamo. Dovrà essere somministrata ad almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Si comincerà dagli ospiti delle case di riposo e dagli ultraottantenni.



A chi deve ancora ricevere la prima dose, il consiglio è di farlo il prima possibile, perché i farmaci a disposizione ora o a breve sono limitati.



Per ora nessuna terza dose alla popolazione generale, mentre per operatori sanitari Aifa apre uno spiraglio. Tutte le terze dosi saranno fatte con Pfizer o Moderna, indipendentemente dai vaccini precedenti. Nonostante restino approvati, di fatto la campagna vaccinale italiana ha rinunciato a Johnson and Johnson e Astrazeneca. Nei giorni scorsi 12.500 dosi del vaccino di Oxford sono state rispedite a Roma dal Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è donarle all'estero prima che scadano in modo da evitare sprechi.



Nel servizio Paolo Schincariol membro Cts Aifa