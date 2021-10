Si rivolge al mondo della scuola il 29esimo congresso del Centro Balducci

Proiezioni e laboratori per affrontare i temi dei nostri tempi. Tre i filoni conduttori quello dell'esilio, dello ius e dell'economia civile

di Giovanni Taormina





E' dedicato ai laboratori rivolti alle scuole secondarie di primo grado sotto il coordinamento di Flavio Lotti, la giornata della 29esima edizione del convegno organizzato dal Centro Balducci di Zugliano. La costruzione del futuro il tema affrontato dai ragazzi



Parla Flavio Lotti Direttore del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani



Dal 30 settembre per quattro giorni , proiezioni e laboratori per affrontare i temi dei nostri tempi. Ispirato a Dante Alighieri il tema della quattro giorni dal titolo"Se la retta via è smarrita, uniamoci per riveder le stelle". Tre i temi conduttori quello dell'esilio, lo ius culturae e Il tema dell'economia civile



Parla Pierluigi Di Piazza, presidente e fondatore del Centro Balducci