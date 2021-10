Più di 30 casi di Covid legati alle manifestazioni no Green pass a Trieste

E anche oggi un corteo con tremila persone

di Antonio Di Bartolomeo

Sono già alcune decine i casi legati alle manifestazioni no green pass dei giorni scorsi a Trieste. Al momento sono non meno di 31, di cui 29 residenti nel territorio di Trieste e Gorizia, più altri nel Friuli centrale, ma il numero è ancora in via di definizione.



Si tratta di oltre il triplo di quanto accertato solo 24 ore prima. Ciò senza considerare i tanti arrivati da regioni diverse. C'è anche un portuale non vaccinato di mezza età ricoverato, ma è in ospedale già da una ventina di giorni e non è chiaro se il suo contagio sia legato alle prime manifestazioni di inizio mese.



La circostanza non sorprende gli epidemiologi: in un contesto di circolazione virale alta come da nessun'altra parte d'Italia, assembramenti senza mascherina sono il contesto ideale per la trasmissione, tanto più se c'è una forte presenza di non vaccinati.



Ma la protesta contro il Green pass va avanti. I portuali rimasti fedeli a Stefano Puzzer (alcune decine) hanno richiamato in strada circa 3 mila cittadini nella prima manifestazione autorizzata dall'11 ottobre. Un corteo mattutino partito dalla periferia e concluso nel parcheggio nei pressi della Risiera di San Sabba.



A seguito del diniego delle autorità, nessun passaggio davanti all'ingresso dell'oleodotto Siot, infrastruttura strategica per il centro Europa. Un luogo simbolico, a cui gli organizzatori avrebbero voluto avvicinarsi.



Il leader della protesta Stefano Puzzer fa appello a non utilizzare il certificato verde venerdì e a partecipare alla nuova manifestazione promossa dal coordinamento no green pass Trieste. Partenza alle 17 in campo San Giacomo e termine del corteo sulle rive.