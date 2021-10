Censimento Istat per 75 mila famiglie. Tra le domande lo smart working

L'indagine è cominciata all'inizio di ottobre e in regione hanno già risposto in 11 mila

di Ludovico Fontana

Lo smart working è una delle novità del censimento dell'Istat, la fotografia dell'Italia che dal 2018 viene scattata ogni anno, e non più ogni dieci, ma che nel 2020 non si è tenuto causa pandemia.



Una domanda, nel questionario, riguarda proprio il lavoro da casa. Si chiede al rispondente se nelle 4 settimane antecedenti la data di riferimento abbia svolto lavoro da casa o sia stato in smart working. Lo scopo è quello di analizzare il nuovo fenomeno e cogliere il pendolarismo della popolazione, gli spostamenti quotidiani per motivi di studio o di lavoro



Circa 11mila famiglie del Friuli Venezia Giulia hanno già risposto al censimento, cominciato all'inizio di ottobre e che si svolge su un campione di due milioni e mezzo di nuclei familiari in tutta Italia, oltre 75 mila in regione, informati attraverso una lettera che viene recapitata all'indirizzo di casa.



Le indagini sono due: la prima è "da lista", un questionario online a cui si dovrà rispondere entro il 23 dicembre, qui sono poco meno di 54 mila le famiglie coinvolte.



La seconda è "areale" e va compilata entro il 18 novembre insieme con il rilevatore, quindi un'intervista faccia a faccia che può essere fatta a casa o nei centri comunali di rilevazione: qui sono quasi 22 mila i nuclei familiari contattati.



(nel servizio l'intervista a ​Elena Marchesich, referente regionale del censimento per l'Istat)