Fallimenti CoopCa e Cooperative operaie, prossime le procedure di ristoro

Dal 15 novembre sarà disponibile per i prestatori aventi diritto un modulo da complilare. Primi accreditamenti entro maggio

di Armando Mucchino

Buone nuove per i soci prestatori rimasti coinvolti nei fallimenti di Cooperative operaie di Trieste Istria e Friuli e di Coopca-Società cooperativa carnica di consumo. L'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha siglato a Udine la convenzione con le Camere di commercio della Venezia Giulia e di Pordenone-Udine che da l'avvio a procedure di ristoro.



Gli aventi diritto, compilando un modulo supersemplificato, tra il 15 novembre e il 15 febbraio negli uffici degli enti camerali di Udine, Trieste e probabilmente anche Tolmezzo, potranno dare il via ad un iter che entro maggio dovrebbe vedere già i primi accreditamenti dei ristori direttamente in banca.



Integrate alle spettanze ammesse dai liquidatori, le risorse complessive andranno a ristorare l'88 per cento delle perdite per i risparmiatori della Copca e l'89 per cento della cooperativa triestina.



Nel servizio parla Alessandro Zacchigna - Ragioniere generale della Regione