Lunedì di sciopero generale. A Trieste due cortei, alle 10 e alle 15

Duecento agenti per tutelare la sicurezza nel capoluogo regionale

di Antonio Di Bartolomeo

Lunedì di manifestazioni a Trieste. Due i cortei previsti nella giornata dell'11 ottobre, uno la mattina, l'altro il pomeriggio.



Si comincerà alle 10 con la protesta collegata allo sciopero generale proclamato dai sindacati di base, astensione dal lavoro che potrebbe causare disagi ovunque in diversi settori. Partenza da piazza Goldoni e passaggio per le Rive.



In questo caso l'opposizione al green pass è solo una piccola parte delle motivazioni della mobilitazione, che più in generale è contro il governo Draghi e a favore di una serie di altre rivendicazioni.



Alle 15 dall'Ausonia al via la seconda manifestazione, che raggiungerà piazza Ponterosso. Sarà la ripetizione dei cortei delle settimane scorse contro la certificazione verde. Una delegazione dei manifestanti sarà accolta dal prefetto Valerio Valenti.



Ci saranno oltre duecento agenti a tutela dell'ordine pubblico, per evitare che si ripetano fatti come quello di Roma, l'assalto alla sede nazionale della Cgil, "un episodio di tipo squadristico", secondo il segretario regionale Villam Pezzetta. Pronta la reazione del sindacato che ha organizzato presidi di solidarietà davanti alle Camere del Lavoro in Friuli Venezia Giulia.