Oltre un quarto degli adolescenti non è vaccinato

Bassa adesione alla campagna anche tra i 40 e 50 enni, la fascia di età in cui sono compresi i genitori che devono dare il consenso al vaccino per i figli minorenni

di Lillo Montalto Monella

Ci sono certe fasce d'età scoperte dal vaccino anti-Covid che preoccupano più di altre in questa fase della pandemia.



Se tra i trentenni la copertura vaccinale è in linea con quella del resto del Paese, e addirittura maggiore tra i ventenni, è tra i minori che si osservano i valori più elevati di contagio, come ha sottolineato in settimana l'Istituto superiore di sanità.



In particolare, nella popolazione di età inferiore ai 12 anni, attualmente non eligibile per la vaccinazione. Anche se - su questo fronte - l'America ha già aperto ad un uso emergenziale del vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni.



In Friuli Venezia Giulia oltre un quarto degli adolescenti non si è vaccinato, 4 punti percentuali in più rispetto al resto d'Italia. E forse non è un caso che è tra i genitori di questi adolescenti, i 40 e 50 enni, il Friuli Venezia Giulia sconti i dati di copertura più allarmanti.



Mettere in sicurezza i minori di età appare ancor più importante anche per limitare l'effetto combinato dei focolai legati alle proteste di piazza.



Dall'altro lato dello spettro, come prime e seconde dosi tra gli ultraottantenni siamo messi meglio che nel resto d'Italia. Ma ultimamente stiamo scontando qualche ritardo rispetto al resto del Paese nella somministrazione di terze dosi per i più fragili.



Come sottolinea la fondazione Gimbe, in una fase come quella attuale dove il ritmo della campagna vaccinale procede in tutto il Paese in calando - a fronte di un netto aumento dei tamponi per ottenere il green pass - si allontana l’obiettivo di raggiungere il 90% di copertura vaccinale negli over 12.



A questo ritmo, il nuovo obiettivo individuato da Figliuolo per poter alleggerire l'obbligo di green pass non sarebbe raggiunto prima della fine del 2021.