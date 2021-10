Bambini e smog, i danni passano da genitori a figli

Un'evidenza scientifica ormai, che un progetto del Burlo Garofolo di Trieste ha analizzato a fondo per invertire la tendenza

di Francesca Vigori

L'esposizione all'inquinamento fa male alla salute, ma c'è un momento nella vita in cui è ancora più dannoso, cioè i primi mille giorni, quelli che vanno dal concepimento alla fine dei due anni di età.



Intervenire per tutelare la salute dei bambini e delle famiglie è lo scopo di un documento sottoscritto da alcune delle principali società scientifiche in ambito pediatrico e neonatologico.



Nasce nell'ambito del progetto di ricerca 'Ambiente e primi 1000 giorni' sviluppato in 5 regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, nelle quali - dall'ottobre 2011 sono stati coinvolti 3 mila bambini seguiti dalla nascita fino ad oggi sulle esposizioni ambientali e socio economiche, lo stile di vita, la crescita e lo stato di salute.



L'evidenza scientifica, spiega Luca Ronfani, epidemiologo del Burlo Garofolo di Trieste e referente scientifico del progetto, è che ci sono effetti negativi dell'esposizione precoce al fumo di sigaretta e all'inquinamento atmosferico sui bambini, ma anche in età adulta e addirittura transgenerazionale.



I bambini, spiega Ronfani, sono particolarmente vulnerabili durante lo sviluppo fetale e nei loro primi anni, quando i loro organi sono ancora in fase di maturazione.



"Le revisioni della letteratura che abbiamo realizzato hanno confermato che l'esposizione a queste sostanze, in particolare durante la gravidanza, comporta degli esiti importanti per la salute del bambino, per esempio aumentando il rischio di alcuni esiti neonatali, problemi respiratori quali asma bronchiale, inoltre è stata trovata una associazione con il neurosviluppo del bambino, quindi la letteratura scientifica suggerisce che l'esposizione agli inquinanti ambientali possa essere associata all'autismo".



Il documento si propone di coinvolgere le istituzioni - la Regione è partner del progetto - pediatri e famiglie nell'adottare comportamenti virtuosi, anche a livello individuale.