Net, assemblea disertata dai sindaci della Bassa. De Marco presidente

Tra i compiti del nuovo Cda, la nomina del direttore, il biodigestore e la messa a punto della raccolta casa per casa

di Giovanni Taormina

Nominato tra le divisioni una parte del nuovo consiglio di amministrazione di Net, l'aziende che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti a Udine e in altri 56 Comuni del Friuli Venezia Giulia. "Avevamo chiesto la nomina di un amministratore unico visto lo stato di emergenza - dice Gianluigi Savino sindaco di Cervignano - ma il sindaco Fontanini - aggiunge - ha preferito continuare per la sua strada". L'assemblea è stata disertata da dieci sindaci della bassa. Luisa De Marco, ex presidente di Udine e Gorizia Fiere, è stata nominata Presidente ad affiancarla Gianni Petris e Giandavide D'Andreis.



Tante le sfide che il nuovo consiglio di amministrazione dovrà affrontare, prima fra tutte il nuovo bando per la nomina del direttore che, come ci dice il sindaco del capoluogo friulano, avrà un mandato di più di un anno, la realizzazione del nuovo biodigestore da 35 milioni di euro e il perfezionamento del nuovo metodo di raccolta dei rifiuti che, nel capoluogo friulano, ha portato all'eliminazione di circa 20 mila cassonetti stradali.





(Nel servizio il sindaco di Udine Pietro Fontanini)