La comunità ebraica dialoga con il pubblico per raccontare la sua cultura

Iniziative a Trieste, in sinagoga e in museo, e a Udine per celebrare la Giornata europea

Celebrata anche in regione la 22^ edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, dedicata quest'anno al tema del dialogo, alla quale hanno aderito 35 Paesi.



Nella sinagoga di Trieste sono state organizzate visite guidate gratuite. Aperto pure il Museo della Comunità ebraica "Carlo e Vera Wagner", con accesso alla mostra Dialogue /Dialogo. Previste visite anche al Cimitero israelitico di Via della Pace 4.



Quella di Trieste è una delle maggiori comunità ebraiche italiane, e la sinagoga è considerata tra i più grandi edifici di culto ebraici in Europa, seconda per dimensione solo al Tempio di Budapest.



A Udine l'Associazione Italia-Israele del Friuli ha proposto, nel Foyer del Teatro Nuovo, alcuni testi di scrittori ebrei presentati e commentati da Giorgio Linda, Maria Senis e Massimo Persic. La lettura scenica è stata affidata a Giuseppe e Miriam Bevilacqua, e Gianni Nistri.