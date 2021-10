All'Immaginario la scienza si fa mostruosa per halloween

Sangue di barbabietola e pastiglie effervescenti per far schiumare i personaggi della notte di Ognissanti

di Nada Cok

A halloween piccole streghe, diavoletti, fantasmi e scheletri devono attrezzarsi per fare vomitare Frankenstein, o terrorizzare i parenti facendo crescere dalla terra una mano, che in verità è un guanto riempito con alcune pastiglie effervescenti.



Un modo per simulare la nausea dei mostri costretti a ingurgitare succo di barbabietola. Sono alcuni dei segreti che si possono imparare a Trieste all'Immaginario scientifico al magazzino 26.



Ma si può anche scatenare un piccolo tornado premendo un bottone, o imparare - con il supereroe Ozono - come avviene la pulizia delle acque reflue dell'intera città.