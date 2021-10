Altri undici sanitari no-vax sospesi dall'albo

Salgono a ventitrè gli inibiti al lavoro. L'Ordine degli infermieri di Udine: screditano la professione. Il sindacato: operatività a rischio

di Lara Boccalon

Sospesi dall'albo i primi 11 dei circa 150 infermieri dipendenti dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale che rifiutano il vaccino. A darne notizia il presidente dell'Ordine degli infermieri di Udine Stefano Giglio che si dichiara preoccupato per la posizione tenuta dai colleghi irriducibili, potrebbe screditare la professione - dice - invitandoli a riscoprirne senso etico e deontologico.



In Asufc sale cosi a 23 il numero dei sanitari finora inibiti al lavoro. Il direttore generale Caporale tiene a precisare che farà prevalere l'obbligo vaccinale rispetto a quello del green pass. In ogni caso - avvertono i sindacati - ci sarà un impatto sull'operatività col rischio - già annunciato - che alcuni servizi vengano chiusi.



In una circolare l'Azienda sanitaria chiarisce intanto che i controlli sul green pass saranno fatti a campione da appositi delegati attraverso la app ufficiale del governo e che si comincerà dal personale non sanitario, l'obbligo di possedere il certificato oltre ai dipendenti è esteso ai collaboratori, interinali, tirocinanti, volontari, ditte appaltatrici di servizi e persone che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività presso l' Azienda.



Nel servizio parla Massimo Vidotto, segretario Asufc