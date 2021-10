Crollo delle temperature e disagi

Il maltempo ha interessato il Friuli Venezia Giulia e in particolare la sinistra Tagliamento. Neve sul Lussari

di Giovanni Taormina

Sono stati una decina gli interventi in tutto il Friuli orientale dei vigili del fuoco di Udine a causa del maltempo che ha fatto crollare le temperature abbattendosi su ampie zone e provocando danni e disagi in particolare per il forte vento. In Val Torre, a causa della caduta di alberi, interrotte alcune linee elettriche e telefoniche. A Udine città un albero è caduto sulla roggia di Palma ma anche altre piante nella stessa zona sono pericolanti.



Prima neve stagionale sul monte Lussari ricoperto da una leggera coltre bianca. Più intensa la nevicata invece sul monte Canin sia sul versante friulano che su quello sloveno. A Sappada la neve ha imbiancato le cime tutto attorno alla vallata. Pronta a mobilitarsi, in caso di necessità, gli uomini della protezione civile regionale dalla sede di Palmanova per l'allerta meteo arancione. Allerta che con il passare delle ore è passato a giallo