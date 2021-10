Dieci comuni disertano l'assemblea Net: "Serviva un amministratore unico"

Eletta la presidente Luisa De Marco. Il 12 novembre una nuova assemblea potrebbe allargare il Cda

di Giovanni Taormina

Sono dieci i comuni della Bassa friulana che hanno disertato per protesta l'assemblea dove è stata eletta una parte del Consiglio d'amministrazione della Net, l'aziende che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti a Udine e in altri 56 comuni del Friuli Venezia Giulia. "Avevamo proposto un amministratore unico perché riteniamo sia necessario uscire in fretta da questa fase critica", dice il sindaco di Cervignano Pierluigi Savino secondo cui questa figura avrebbe dovuto avere un mandato di tre mesi, massimo quattro, per sistemare le urgenze. "Il sindaco Fontanini ha pensato di andare avanti per la sua strada. Ribadisco - conclude il primo cittadino di Cervignano - non è un problema di nomi ma di metodo".



Al momento sono stati scelti solo tre componenti del consiglio d'amministrazione, rimandando alla prossima assemblea, fissata per il 12 novembre, la possibilità di allargare a 5 il numero dei membri. Luisa De Marco, già presidente di Udine e Gorizia Fiere, è stata eletta presidente. Ad affiancarla sono stati individuati Giandavide D'Andreis e Gianni Petris.



ifende le scelte e i tempi il sindaco di Udine Pietro Fontanini. "C'è bisogno di trovare un direttore in tempi brevi che avrà un mandato di più di un anno, di proseguire cambiando lo statuto e rendere di nuovo operativa la Net", spiega. "Per questo - conclude - abbiamo deciso di procedere con l'elezione dei tre componenti".