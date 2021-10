Ospedali, più posti covid anche se lontani dalla soglia di guardia

Trieste e Pordenone hanno già aumentato i letti dedicati, Udine pronta a intervenire sull'assetto

di Armando Mucchino

Cresce l'attenzione sul numero di ricoveri causa la pandemia. Mentre si riaprono reparti chiusi da mesi si guarda anche a possibili ma ancora remoti ritorni delle restrizioni.



Un'eventuale zona gialla in Friuli Venezia Giulia scatterebbe quando si dovesse raggiungere la soglia di occupazione del 10% dei posti letto in rianimazione e il 15% per le ospedalizzazioni in reparti Covid. I numeri di riferimento sono ancora lontani essendo attivabili in regione 175 terapie intensive (soglia dunque di 18) e 1277 ospedalizzazioni Covid (soglia a 192). Sabato, stando al bollettino della regione, sono 12 sono le persone ricoverate in terapia intensiva (5 sotto il limite) mentre ammontano a 63 i pazienti ospedalizzati in altri reparti (129 sotto il limite).



"Man mano che si dovesse presentare l'esigenza abbiamo pronto e collaudato un piano di nuove attivazioni", ha detto Denis Caporale, direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli centrale". Al Maggiore di Trieste è stato aperto un nuovo spazio nel secondo piano della palazzina infettivi con 16 posti letto aggiuntivi per malati mediamente gravi. Anche a Pordenone i numeri in risalita nei reparti covid, con 15 ricoveri, hanno fatto scattare l'ampliamento dei reparti di 5 unità. Situazioni queste che animano il dibattito su nuove prassi di cura.





(Nel servizio Massimo Crapis, responsabile Malattie Infettive Asfo)