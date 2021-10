Nuovo patto finanziario Governo Regione

Il governatore Fedriga si appresta a siglare il nuovo accordo che per il quinquennio permetterà un risparmio in 5 anni di 2 miliardi e 4 milioni

di Nada Cok

Fedriga ha illustrato prima al Consiglio regionale e poi alla stampa il risultato ottenuto dopo la lunga trattativa con il governo, che inizialmente prevedeva che la Regione versasse in compartecipazioni per dieci anni 836 milioni all'anno. Con il nuovo patto si è arrivati a poco più di 430 milioni all'anno per 5 anni, un risparmio in cinque anni di 2 miliardi e 4 milioni di euro. Si è ridotta la posizione di squilibrio della nostra Regione rispetto alle altre autonome, il Friuli Venezia Giulia infatti fino ad ora versava il 13 % del proprio bilancio, mentre le altre autonome pagavano meno del 10%. Con il nuovo patto al Friuli Venezia Giulia verrà richiesto il 6,7% del bilancio.



L'assessore alle Finanze Barbara Zilli aggiunge che alla Regione verranno restituiti quest'anno 66 milioni di euro che verranno impiegati nella nella manovra di novembre.

Un risultato apprezzato dal presidente dell'aula Zanin e da tutti partiti. A Honsell (Gruppo misto) fa piacere che "si sia mantenuto il principio di solidarietà nei confronti del Paese" mentre Centis (Cittadini) ha ringraziato "per aver coinvolto il Consiglio regionale".



hanno ringraziato fedriga e zilli Basso (FdI), Di Bert (Progetto Fvg/Ar) e Nicoli (Forza Italia). per Sergo dei 5 stelle importante la clausola che impedisce al Governo di rivedere unilaterlmanete i contributi della regione, come già chiesto precedentemente. per Moretti (Pd) L'accordo è positivo, così come per le altre Speciali, non può tuttavia essere paragonato con il passato, per la situazione diversa in cui ci troviamo". Moretuzzo del patto lamenta che non si intravede anocra nessuna restituzione di quanto tolto negli ultimi 10 anni".