A Sicam si tasta il polso dell'azienda Italia

Il Salone dei componenti per mobili di nuovo in presenza. Gli operatori: "Per il mercato è un momento d'oro". Ma i costi sono in forte aumento

di Eva Ciuk

Tornano a incontrarsi in presenza i professionisti internazionali dell'industria del mobile. L'occasione è offerta dalla dodicesima edizione di Sicam, il Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l'Industria del Mobile. In fiera a Pordenone 541 aziende, provenienti dall'Italia e da altri 28 Paesi, presentano le loro novità in fatto di design, tecnologie, materiali e soluzioni.



Parla Carlo Giobbi, amministratore delegato di Exposicam.



Una fiera particolare in cui i professionisti dell'industria del mobile si incontrano con arredatori, architetti d'interni e designer per conoscere le ultime novità per le nuove collezioni 2022. Il comparto in Friuli Venezia Giulia sta vivendo un momento felice, ci racconta un espositore del settore ferramenta, Luigi Rossetto.



L'aumento di domanda è dovuto un po' al periodo pandemico: la gente ha viaggiato meno, ma ha vissuto di più nelle proprie case. Un altro produttore di cui ascoltiamo la voce è Alessandro Zanetti.



Acuni espositori però sono alle prese con il problema del reperimento delle materie prime, spiega Andrea Canè.