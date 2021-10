Progetto Autismo FVG festeggia i suoi primi 15 anni di attività

Inaugurati i nuovi gruppi appartamento Spazio Blu, la palestra esterna e un murale di 320 metri quadrati che decora interamente la parete sud dello stabile

15 anni di attività e per festeggiarli una tripla inaugurazione oggi (16 ottobre) nella sede di Feletto Umberto di Progetto Autismo FVG, la fondazione impegnata nel superamento dell'isolamento sociale delle persone con autismo e delle loro famiglie.



Inaugurati i nuovi gruppi appartamento Spazio Blu, la palestra esterna e un murale di 320 metri quadrati che decora interamente la parete sud dello stabile. Il terzo blocco di appartamenti completa il progetto "weekend indipendenza" attivo per giovani adulti con autismo.



La palestra del centro diurno permette ai ragazzi che partecipano ai percorsi della fondazione di fare attività all'aperto in un'area protetta mentre il murale, il più grande mai realizzato in Friuli Venezia Giulia, è frutto del lavoro di un collettivo di artisti con citazioni e camei delle opere realizzate da persone autistiche che fanno capo all'Atelier d'Arte Noway della Fondazione Progetto autismo