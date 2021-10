Cambia la mappa della protesta

Spaccatura fra Puzzer e portuali, nasce il coordinamento 15 ottobre. Confermato l'incontro col ministro Patuanelli

di Antonio DI BArtolomeo

"Non venite a Trieste perché non siamo in grado di garantire il supporto logistico per le prossime notti". Il neonato coordinamento 15 ottobre si appella a quella parte d'Italia che ha appoggiato la protesta affinché non confluisca più in città. "Restate nelle vostre piazze", è la richiesta, anche se chi è già in viaggio per Trieste è benvenuto. Una precisazione necessaria per evitare che la situazione sfugga di mano con i numeri, anche perché chi è arrivato da fuori in Piazza Unità d'Italia sembra star bene





La manifestazione non autorizzata è andata avanti per il quinto giorno di fila. Il secondo in piazza unità d'Italia. E per la prima volta si sono viste scene simili a quelle del varco 4. Sedie, cibo, tende di notte, scacchi, girotondi e sessioni di yoga. E' stato anche il giorno della fondazione del coordinamento 15 ottobre, creato tra gli altri dall'ex portavoce dei portuali Stefano Puzzer e dal radiologo veneto Dario Giacomini, sospeso dall'ordine dei medici perché non vaccinato.



L'obiettivo del gruppo è battersi contro il green pass e l'obbligo vaccinale, previsto per il personale sanitario. Nella stessa giornata il Coordinamento dei lavoratori portuali di Treiste in un comunicato ha preso le distanze da Stefano Puzzer e dalla piega presa dalla protesta. Continueremo l'impegno sindacale contro l'obbligo di pagare per poter lavorare, si legge nella nota.