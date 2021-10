Tamponi boom di prenotazioni, sono 65mila

Crescono le richieste in vista dell'obbligarietà del green pass per andare al lavoro. La preoccupazione del sistema sanitario pubblico e privato

di Antonio Di Bartolomeo

Sono già 65 mila le prenotazioni dei tamponi da eseguire nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia. Numeri mai visti e destinati a crescere man mano che ci si avvicina a venerdì, giorno di avvio del green pass al lavoro. "Tanti quanti il sistema riesce a smaltire in due settimane", dice, preoccupato, il presidente di Federfarma regionale Luca Degrassi. Gli occupati non vaccinati sono diverse decine di migliaia in Friuli Venezia Giulia, non meno di 50 mila, secondo stime conservative. Considerando tre tamponi a settimana, siamo a un fabbisogno di almeno 20 mila tamponi al giorno, quattro volte ciò che le farmacie riescono a garantire oggi.



Così le strutture sanitarie che già da un anno fanno tamponi e avevano rallentato con l'ingresso nel mercato delle farmacie si stanno attrezzando per rispondere a questa enorme domanda. Molte aziende che temono le assenze dei lavoratori non vaccinati stanno chiudendo accordi con le cliniche stesse, in modo da garantire i test ai propri dipendenti. Ma chi li pagherà? Su questo si va ancora in ordine sparso.



Le cliniche, a differenza delle farmacie, possono praticare il prezzo dei tamponi liberamente. Tuttavia la tariffa calmierata di 15 euro ha abbassato il prezzo in generale. Nelle strutture regionali da noi contattate si va per un rapido da un massimo di 30 euro a un minimo proprio di 15, con sconti per i convenzionati e per chi acquista pacchetti.



Nel servizio parla Alessia Rampino, Ad New Coram