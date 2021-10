A Pordenone "Riso e Confetti": unione di forze con Udine

Il settore matrimoni ha perso l'80 per cento del fatturato durante la pandemia. In Friuli Venezia Giulia circa 3.500 nozze l'anno, con indotto medio a cerimonia di 35mila euro

di Lillo Montalto Monella

L'apertura alla fiera di Pordenone della 22esima edizione di Riso e Confetti, il salone dedicato a matrimonio e cerimonie, fa segnare un prima e un dopo per l'intero settore nel Triveneto. Il covid ha falcidiato questa nicchia di mercato: nozze rimandate e, dopo la ripartenza, sempre più riti infrasettimanali, anche per via delle agende piene, con più attenzione al budget e meno invitati. Ma di conseguenza anche meno entrate per il settore. Molti i catering costretti a chiudere per la pandemia e che si sono trovati con personale che ha cambiato tipologia lavoro, magari sono andati a lavorare in fabbrica. Solo nella nostra regione l'indotto è pari a 100milioni di euro l'anno, ma il fatturato si stima sia calato dell'80-90% tra 2019 e 2020.



Si è deciso che avere due fiere concorrenti fosse anacronistico, e così Pordenone Fiere ha unito le forze con Sposo e Sposa, organizzata da 18 anni alla Fiera di Udine. Udine che era già da tempo spostata anche verso Slovenia e Croazia, mentre Pordenone orientata al Veneto, ricordano gli imprenditori del settore. In Friuli Venezia Giulia si celebrano circa 3.500 nozze l'anno, con indotto medio a matrimonio di 35mila euro. Maggioritaria la quota di unioni civili, e una su tre vede almeno uno sposo alle seconde nozze.



(Nel servizio gli imprenditori del settore Gladys Altoè, il direttore marketing di Pordenone Fiere Francesco Terrin, Oscar Noselli e Federico Beltrame, imprenditori del settore)







OSCAR NOSELLI, IMPRENDITORE: