Il mercante Zuan Paolo da Ponte riporta Tiziano a Spilimbergo

Dopo 500 anni torna un dipinto realizzato nel 1534 che ritrae il mercante vissuto a Venezia ma che si trasferì in Friuli per seguire la figlia

di Francesca Terranova

Dopo quasi 500 anni torna a Spilimbergo un dipinto realizzato da Tiziano nel 1534: il Ritratto di Zuan Paolo da Ponte. Un mercante vissuto a Venezia ma che si trasferì a Spilimbergo per seguire l'adorata figlia Giulia quando si sposò. Qui nacque Irene, giovane amante delle arti, di lei c'è in mostra la copia di un ritratto ritoccato da Tiziano.



Rocambolesca la storia del quadro: venduto agli americani a inizio '900, fu ritrovato dall'attuale proprietario, il veneziano Piero Scarpa, nel caveau di una banca in California, era in pessime condizioni. Fino a fine ottobre è visitabile gratuitamente nel castello di Spilimbergo.