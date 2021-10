Lo strano caso di Torviscosa

Due sindaci alla pari con 544 voti a testa, alla fine la fascia tricolore va al piu' giovane, Marco Turco. Ma Enrico Monticolo pensa al ricorso

di Lillo Montalto Monella

Se fossimo su un campo da calcio, diremmo invece che la partita elettorale a Torviscosa è stata decisa proprio al var.



Vittoria annunciata per lo sfidante, festa in piazza, poi ci si accorge che in un seggio i conti non tornano, si procede ad un riconteggio, punteggio ribaltato.



Parità assoluta tra il candidato di continuità, Marco Turco, già assessore del sindaco uscente Fasan, e l'imprenditore Enrico Monticolo. 544 voti a testa. A parità di voti, vince il più giovane, dice la legge. Ovvero Marco Turco, nato tre mesi dopo il contendente.



Oggi Monticolo preferisce non parlare, anche su suggerimento del suo legale: in mattinata era a Udine per studiare il ricorso. Ma al telefono si dice ancora scosso per il risultato di ieri sera.



Il risultato è infatti reso ancora più amaro per Monticolo da una consapevolezza: se avesse corso assieme al terzo classificato, Roberto Duz, ex sindaco di Torviscosa che 5 anni fa lo appoggiava, i due oggi avrebbero sorriso.



L'affluenza - forse anche per protesta - è stata sensibilmente più bassa rispetto 2016: 300 voti in meno.



C'è poi un'ultima beffa, sempre per Monticolo: se per assurdo Torviscosa non fosse in Friuli Venezia Giulia, avrebbe vinto il candidato più anziano. Monticolo, appunto. Ma la legge

regionale premia, a parità di voti, il candidato sindaco più giovane. Marco Turco.