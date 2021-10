Quarantene a scuola, cambiano le indicazioni

Necessari due studenti positivi in classe per far scattare il provvedimento

di Antonio Di Bartolomeo

Il governo lavora a indicazioni nazionali uniformi per le quarantene a scuola, in modo da mantenere in presenza le classi anche dopo una sola positività. Una prassi che di fatto è già in uso in Friuli Venezia Giulia. Tuttavia di volta in volta l'azienda sanitaria può valutare diversamente. Comunque finché non emergono due casi nella stessa classe, si tende a scongiurare la didattica a distanza. Sergio Cimarosti è preside di due istituti comprensivi di Trieste.



Intanto è iniziato il progetto ministeriale che prevede tamponi salivari ogni due settimane nelle scuole sentinella. In Friuli Venezia Giulia sono 13. In Asugi i primi test alla primaria Pertini, con adesioni superiori al 60%. Sul punto di partire anche il monitoraggio della regione, che sarà più esteso. Le aziende sanitarie hanno già ricevuto da roma i salivari di nuova generazione, che si inseriscono in bocca come dei lecca lecca



E, proprio come se fossero dei lecca lecca, il produttore (un'azienda italiana) sta pensando di inserire un'aroma sul tappo in modo da stimolare la salivazione. L'esame è in laboratorio con la tecnica molecolare. Nel giro di poche ore il risultato. I genitori dovrebbero ricevere l'sms con l'esito entro la serata.