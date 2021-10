Tamponi quadruplicati

Ne sono stati eseguiti 19mila lunedì nelle farmacie. Un assalto, dice il presidente di Federfarma, che si può reggere sino a un certo punto

di Lara Boccalon

Diciannovemila i tamponi eseguiti lunedì nelle farmacie della regione, quadruplicati rispetto alla scorsa settimana quando si viaggiava sui 5 mila al giorno, è il dato più alto da quando le farmacie hanno iniziato a fare tamponi. un assalto che si può reggere ma fino a un certo punto, rilancia il presidente regionale di Federfarma Degrassi che ancora una volta sottolinea come tutto il personale delle farmacie è impegnato in questa emergenza con straordinari che a lungo termine potrebbero compromettere il servizio farmaceutico.



La speranza - afferma Degrassi - è che l'obiettivo del 90% dei vaccinati venga raggiunto al più presto per poter veder calare la domanda di tamponi e finire questa tempesta. Si auspica anche un intervento della regione come nel vicino veneto che ha autorizzato i tamponi per i green pass nelle aziende sanitarie. Interpellato l'assessore alla Salute Riccardi al momento lo esclude .



Intanto ad alleggerire la pressione è arrivata la nuova piattaforma di Federfarma per prenotare on line i tamponi rapidi nelle 202 farmacie che li eseguono in regione, con un semplice clic all'indirizzo www. tamponinfarmaciafvg.it. Da quando è entrata in funzione ieri , in sole 4 ore ha registrato 400 prenotazioni a fronte delle 92 mila arretrate ancora da smaltire.



Da questo screening di massa emerge un dato confortante, nella popolazione lavorativa che fa il test per il green pass il tasso dei positivi è dello 0,15% uno su mille, la conferma della bassa circolazione del virus e dell'efficacia della campagna vaccinale.



Positivo intanto per sindacati e associazioni di categoria il bilancio della giornata di ieri banco di prova per il green pass al lavoro. A quanto risulta l'attività produttiva non ha subito rallentamenti nelle grandi imprese, nelle piccole e medie e in quelle artigiane, del commercio e agricoltura. Meglio del previsto, il sistema tiene, nessun disordine a dimostrazione di quanto la situazione sia stata strumentalizzata chiosa la presidente degli industriali friulani Mareschi Danieli.



Pochi i dipendenti arrivati senza il green pass il cui obbligo ha invece convinto molti a vaccinarsi.