Vaccino, le regioni sono pronte per le terze dosi all'intera popolazione

Lo assicura il presidente della regione Fedriga, a Pordenone intanto organizzata una giornata di somministrazione dedicata ai sanitari

di Antonio Di Bartolomeo

Le regioni sono pronte per le terze dosi all'intera popolazione, assicura il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Una soluzione che il numero uno dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ritiene verosimile.



Ma intanto la priorità è somministrarle a chi ha completato da più tempo il ciclo vaccinale, come gli operatori sanitari, che volontariamente si stanno sottoponendo alla terza iniezione. A Pordenone è stata organizzata la prima giornata dedicata a loro.



Una giornata relativamente tranquilla per un medico vaccinatore, che ha a che fare con l'aggressività di alcuni tra quelli che stanno vaccinando in questi giorni