La diretta della maxiregata dalle 10 su Raisport

Televisione, radio, social: l'impegno del main media partner attraverso decine di appuntamenti. Intanto ecco le immagini più belle della vigilia

di immagini Renato Orso, montaggio Davide Pavanello

Dal Golfo di Trieste che si riempirà di vele, la Rai, Main Media Partner, continuerà domani a raccontare l'evento più affollato della vela mondiale. Dopo le dirette di 'Uno Mattina', 'Tg2 Italia', 'Oggi e' un altro giorno', 'Dribbling' e 'Linea Blu', domenica mattina sarà il turno di 'Agorà week end', condotto da Giusi Sansone, che alle 8 anticiperà la diretta di RaiSport proposta a partire dalle 10 (la partenza è fissata alle 10.30) con la voce di Giulio Guazzini.



Le attività social continueranno grazie al coinvolgimento di RaiPlay, che per l'occasione ha deciso di tornare a Trieste anche con 'I mestieri di Mirko': le prime dieci puntate saranno disponibili sulla piattaforma Rai a partire dal 19 dicembre. I Tg, Rainews24, i Gr e la Tgr racconteranno la regata così come i Giornali radio che, dopo la puntata di 'Radio di Bordo', (Radio1) proporranno le fasi salienti della Barcolana con interventi e interviste all'interno di 'Domenica sport'.



Attiva anche Radio2 che da Trieste ha lanciato l'evento con 'I lunatici', 'Caterpillar', 'Tre per 2', 'Decanter' per arrivare a 'Il momento migliore'. Spazio naturalmente anche alla radio in lingua italiana e slovena proposta dalla sede regionale del Friuli Venezia Giulia. Tutte le trasmissioni radiofoniche sono disponibili anche su RaiPlayRadio.