Gli infermieri e il Covid: "Non abbassare la guardia"

Primo congresso dall'inizio della pandemia. "L'emergenza non è finita ma abbiamo gli strumenti per andare avanti: deontologia e scienza"

di Francesca Terranova

Dall'inizio della pandemia hanno vissuto una situazione difficilissima: i lunghi mesi degli infermieri eroi, stremati, sembrano già molto lontani ma non è ancora finita. Gli infermieri triestini si sono incontrati per il primo convegno provinciale dell'Ordine professionale per tirare le fila del loro percorso. Proprio qui dove è cominciata la "rivoluzione d'ottobre", sollevata dal popolo del no green pass. Trieste è la provincia italiana, pari merito con Crotone, con più contagiati ogni 100 mila abitanti. Questo spaventa la categoria degli infermieri, arriverà una nuova ondata nei reparti?

Risponde Cristina Brandolin, presidente provinciale della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche.

"Non dobbiamo abbassare la guardia - dice - l'emergenza non è finita ma noi infermieri abbiamo gli strumenti per andare avanti, tenendo sempre come riferimento la nostra deontologia e la scienza".