Trieste, un'impennata di ricoveri dal pronto soccorso

Parla il direttore di Medicina d'urgenza, Franco Cominotto: i pazienti Covid sono raddoppiati in una settimana. E il reparto è sotto pressione

di Ludovico Fontana

"Il numero dei ricoveri dal pronto soccorso verso i reparti Covid è raddoppiato nell'ultima settimana: se a inizio ottobre noi si faceva uno o due ricoveri al giorno causa Covid, in questo momento i ricoveri sono quattro o cinque al giorno, poi distribuiti secondo intensità".

Franco Cominotto, direttore del Pronto soccorso e della Medicina d'urgenza a Trieste per l'Azienda sanitaria giuliano isontina, conferma che la tendenza in città è peggiore rispetto a quella in atto in Friuli Venezia Giulia, dove, secondo i dati ministeriali, gli accessi di pazienti sospetti Covid nei pronto soccorso sono aumentati del 40 per cento nelle ultime tre settimane: da una media di 65 al giorno si è passati agli attuali 93. E si tornano a riempire le aree Covid.



"Nell'ultima settimana l'area Covid - continua Cominotto - è stata raddoppiata, sia in superficie che in posti letto, che in personale in assistenza dato all'area covid. Questo significa che a parità di personale, stiamo dedicando una buona parte delle nostre risorse all'assistenza di pazienti Covid, nonostante la numerosità degli accessi in pronto soccorso in questo momento chiami un'assistenza ai pazienti non Covid molto importante. Si tenga presente che negli ultimi 15 giorni abbiamo avuto punte di accessi al pronto soccorso di 240 persone al giorno".



Mancano gli spazi, ma manca soprattutto personale, in particolare infermieri, considerando anche le assenze di chi non ha il Green pass. I pazienti attualmente ricoverati a Trieste per Covid sono 60, tra il settanta e l'ottanta per cento non sono vaccinati.



"La gravità è moderato severa - spiega il dottor Cominotto - i pazienti che noi tratteniamo sono solo quelli con insufficienza respiratoria. E' da tenere presente che in questo momento ci sono 12 malati ricoverati in area semi intensiva pneumo Covid, e 5 malati in area intensiva intubati, più una serie, un numero definito di malati in infettivi e Rsa, e un residuo che resta in pronto soccorso di 7-8 persone in media da tre giorni, e che attendono la collocazione in posto letto".