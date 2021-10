Vaccini, Fvg in ritardo di 25 giorni per arrivare alla soglia dell'80 %

Stando ai calcoli matematici, si arriverà in un paio di giorni all'obiettivo già raggiunto dal resto del Paese alla fine di settembre

di Lillo Montalto Monella

Fra un paio di giorni dovremmo esserci: anche in Friuli Venezia Giulia, al ritmo di quasi 2.500 somministrazioni al giorno, dovremmo raggiungere quota 80% della popolazione vaccinabile - ovvero l'obiettivo fissato dal commissario Figliuolo per fine settembre.



Rispetto al dato italiano, la regione è ancora sotto media per percentuale di popolazione vaccinata. Ma pure sulla terza dose, che da ieri possono prenotare anche gli over 60, siamo sotto la media nazionale del 23%: l'ha ricevuta solamente il 13.7% dei corregionali.



Complici alcune difficoltà nelle case di riposo e RSA - dove i team vaccinali per la terza dose non sono ancora arrivati - e dove il richiamo anti-Covid verrà fatto assieme al vaccino anti influenzale.



Siamo in un momento in cui i contagi sono in aumento, anche se in generale i parametri ospedalieri sono lontani dalle soglie di rischio.



I contagi crescono non solo perché la protezione immunitaria delle due dosi sta calando, col passare dei mesi, ma anche perché - come sottolinea il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, l'aumento dei tamponi per ottenere il green pass ha fatto emergere nuovi casi, che prima non sarebbero stati diagnosticati.



Dal 15 ottobre, data spartiacque, fino al 22 ottobre, sono stati 156.664 i tamponi effettuati in regione. Ipotizzando che la stragrande maggioranza di questi sia stata fatta da un lavoratore bisognoso di green pass, dati 3 tamponi a settimana per persona, il calcolo è di 52mila lavoratori tamponatisi in una settimana. Quella precedente, erano poco più di 29mila.



Quasi un raddoppio di tamponi, da una settimana all'altra, che ha permesso di scovare 768 nuove positività, contro le 506 della settimana precedente.