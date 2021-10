Vaccini, prenotazioni raddoppiate in Friuli

Aumentate del 122% le richieste di appuntamento, l'Asufc fa sapere che mancano all'appello ancora oltre 54mila persone fra i 20 e i 60 anni

di Lara Boccalon

Prenotazioni per la prima dose più che raddoppiate nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale nella settimana dell'entrata in vigore dell'obbligo del green pass. Dal 10 al 17 ottobre le richieste di appuntamento sono passate da 2027 a 4495, con un aumento del 122% .



A farsi avanti non vaccinati di tutte le classi di età. In quella lavorativa, tra i 20 e 60 anni lo hanno fatto in 3500, quasi l'80% del totale delle richieste.

Sul fronte della campagna vaccinale intanto secondo l'ultimo report disponibile per Asufc ,aggiornato a domenica scorsa, i vaccinati con una dose risultano essere il 74,4% della popolazione residente, mentre i vaccinabili over 11 immunizzati con almeno una dose si attestano all'81,3%.



Tra i territori è la montagna a essere di poco più indietro con la vaccinazione, nei distretti di Tarcento e Tolmezzo ad eccezione del Gemonese .



La crescita di vaccinazioni e prenotazioni è positiva ma non ancora sufficiente a ridurre in modo significativo la domanda di tamponi nei prossimi giorni.

All'appello per il vaccino sempre in Asufc al 18 ottobre mancavano oltre 54 mila persone tra i 20 e 60 anni, e a questi ritmi si stima sarebbero necessari due mesi per raggiungere il nuovo obiettivo del 90% di copertura vaccinale fissato dal commissario Figliuolo. Un tempo troppo lungo per il sistema delle farmacie oggi già a 103 mila prenotazioni raccolte. 10 mila in più nelle ultime 24 ore.



Sul fronte delle sospensioni dei sanitari non vaccinati intanto l'Azienda sanitaria fa sapere che sta andando avanti, 50 quelli sospesi a ieri, altri 16 lo saranno nei prossimi giorni, 21 di quelli già sospesi si sono vaccinati e sono potuti rientrare al lavoro.