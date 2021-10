Arrivata la nuova variante "delta plus"

Primi casi riscontrati in regione, potrebbe essere fino al 15% più contagiosa della precedente

di Antonio Di Bartolomeo

L'influenza stagionale probabilmente circolerà quest'anno, secondo la valutazione del professor Pierlanfranco D'Agaro, direttore del laboratorio regionale di riferimento per il coronavirus.



Se l'inverno passato (grazie a mascherine, distanziamenti e pesanti misure restrittive) non si è fatto vedere, il virus influenzale stavolta è già presente



segue int. a D'Agaro



Ci sarà dunque una co-circolazione con il coronavirus, che continua a essere sotto stretto monitoraggio. Ormai gira solo la variante Delta, ma l'attenzione è ai suoi sottotipi. Tra questi c'è Delta Plus, una variante che nel Regno Unito è sotto indagine perché sembra ancora più contagiosa della delta originale, si stima fino al 15% in più.



Delta Plus è in Friuli Venezia Giulia da almeno un mese e rappresenta il 3% del totale. Quattro i casi individuati: due a Trieste, uno a Goriza e uno importato. I rischi maggiori rimangono per chi non è vaccinato, dal momento che la protezione del vaccino sembra intatta.



Si attendono nuovi sequenziamenti che includono la settimana di metà ottobre, quando i casi hanno iniziato a salire di molto. E bisogna verificare se ci sia un fattore legato alle varianti stesse alla base dell'enorme incremento di questi giorni.