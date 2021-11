A Gemona gli agricoltori ringraziano per l'andamento dell'annata

In piazza del Ferro a Gemona del friuli è andata in scena Agrifieste", la manifestazione organizzata dall'associazione Pro Glemona con l'aiuto delle borgate dedicata al mondo contadino che in occasione della tradizionale Festa del Ringraziamento, vuole ricordare la sua antica importanza e i suoi attuali valori. Quest'anno seppur in forma ridottaè stata recuperata la tradizionale festa del formaggio



Intervista a Onorino Pividori Presidente Pro loco Glemona



Con la messa in Duomo e la benedizione dei trattori è poi partita la Festa del Ringraziamento della locale Coldiretti



Intervista a Martino Caon Segretario Coldiretti Gemona



Queast'anno l'Associazione allevatori Fvg ha celebrato la sua decima presenza in piazza del Ferro a Gemona con la festa del formaggio . Dimostrazioni casearia, premiazione del miglior formaggio a latte crudo per celebrare animali, paesaggio e passione



Intervista a Fabiano Simsig associazione allevatori