Al via progetto per diventare lettori già sui banchi di scuola

Leggere 0-18 ha proposto in quest'anno scolastico 15 minuti di lettura al giorno, pratica alla quale stanno aderendo oltre 1000 classi in tutta la regione

di Eva Čiuk

"Crescere come lettori è facile, se ci sono buoni esempi". E un buon esempio è stata la maratona di lettura "UN LIBRO LUNGO UN GIORNO", letto da tantissimi bambini, ragazzi, nonni, insegnanti, bibliotecari e amici. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Leggiamo 0-18 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al quale aderiscono biblioteche, scuole e associazioni che si occupano di promozione della lettura.



Il progetto leggiamo 0.18 unisce diversi progetti già esistenti e autonomi proposti da 7 partner, tra cui Nati per Leggere, crescere leggendo, Youngster Bill, La biblioteca della legalità, Nessuno Escluso che propone le letture in carcere, radio magica nella lingua dei segni, e le storie su e giù per le scale negli edifici Ater di Gorizia, per citarne solo alcuni.



La lettura deve diventare una pratica da routine e Leggere 0-18 ha proposto in quest'anno scolastico 15 minuti di lettura al giorno, pratica alla quale stanno aderendo oltre 1000 classi in tutta la regione.



Nel servizio Roberta Garlatti, referente Aib, associazione italiana biblioteche