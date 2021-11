Tumori in diminuzione in regione

Diminuisce in regione il numero di tumori per abitanti, ma aumenta il tumore ai polmoni nelle donne.

In diminuzione in regione il numero di tumori per abitanti, ma aumenta il cancro ai polmoni nelle donne, a differenza degli uomini. In aumento (del 9%) anche il melanoma. Dati che allineano il Friuli Venezia Giulia al resto del nord d'Italia. Al Cro di Aviano la presentazione della pubblicazione divulgativa. Nell'occasione firmata anche una convenzione con la Lilt, che avrà una nuova sede all'interno del Centro di Riferimento Oncologico.