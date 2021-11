Un aiuto concreto alle famiglie con figli, la regione stanzia 70 milioni

Oggi in consiglio l'approvvazione della nuova legge

di Francesca Terranova

Un disegno di legge quadro che si fa carico delle spese per i figli sostenendo le famiglie con 70 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno altri 25 l'anno prossimo. Una misura che prova a sciogliere l'inverno demografico del Friuli Venezia Giulia che negli ultimi 4 anni ha perso 14 mila cittadini: 10 abitanti in meno al giorno. Il disegno di legge, già approvato in giunta, è stato discusso in mattinata in aula dai consiglieri in vista dell'approvazione finale.



Alessia Rosolen, assessora regionale alla famiglia: "Sicuramente una legge di semplificazione che va ad aggiungersi a tutti gli aiuti che la regione dedica alla famiglia, in questi tre anni il sostegno alla famiglia sulla partita dell'educazione dei figli è quasi quintuplicato".



Relatore di maggioranza è il consigliere leghista Antonio Calligaris: "Pensiamo alla dote famiglia, al microcredito che viene inserito, ma anche la dote scuola, il bonus trasporto tra i 200 e 400 euro a famiglia e gli asili gratis per il primo figlio, i criteri di base sono residenza in FVG da almeno 24 mesi, un figlio a carico e Isee fino a 30 mila euro".



Dall'opposizione critiche sul linguaggio poco inclusivo e sul criterio degli almeno 2 anni di residenza in regione per accedere ai benefici.



Furio Honsell, consigliere regionale e relatore di minoranza del disegno di legge: "Quasi tutti i benefici sono relativi ai minori, non è una scelta del minore dove è andato a risiedere e poi l'impianto generale della legge parla di famiglia stiamo cercando di inserirvi il plurale famiglie per essere più aderenti alla realtà della nostra società ma c'è stata una chiusura, una ostinazione ideologica a dire no"