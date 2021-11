L'anniversario della morte di Pasolini, molte le celebrazioni in Friuli

A Casarsa in molti in questi giorni hanno reso omaggio alla sua tomba

di Marinella Chirico

46 anni fa moriva Pier Paolo Pasolini barbaramente assassinato all'Idroscalo di Ostia nella notte fra il 1° e il 2 novembre.

Aveva cinquantatré anni. Era nato a Bologna ma considerava il Friuli, il vero luogo dell'anima e il suo punto di riferimento emotivo e letterario.



Grazie alla madre Susanna, orginaria di Casarsa, luogo dove visse a lungo e dove è sepolto proprio accanto alla amata madre. Friuli che in questi giorni lo celebra, con spettacoli, incontri, convegni.



Il Centro studi Pier Paolo Pasolini, come ogni anno, ha reso omaggio alla sua tomba. E poi il teatro Verdi di Pordenone che ha proposto "DANTE SYMPHONIE", musica di Liszt, sull'infinito intreccio di uomini geniali.



Per Pasolini gli anni della stagione friulana, dalla fine del 1942 all'inizio del 1950, furono tra i più fecondi e ispirati. Non a caso esordì nel 1942 con "Poesie a Casarsa", una raccolta in lingua friulana. Nella casa materna, ora sede del "centro studi Pier Paolo Pasolini", l'intellettuale "scomodo" portò anche l' "Academiuta di lenga furlana", un cenacolo diventato scuola".



Tra i suoi ritorni, quello del nel '68, a Grado, con il film "Medea", protagonista Maria Callas, che segnò la nascita di un legame più grande di qualsiasi amore. Pasolini scrittore, saggista, giornalista, regista, sceneggiatore ed intellettuale, ma anche esule friulano, che ebbe sempre nel cuore quel paese di temporali e di primule