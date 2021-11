A Montegnacco la caccia alla volpe senza fucili nè volpi

Solo cavalli, cani, cavalieri e amazzoni nella rievocazione storica di una tradizione inglese che ha radici anche in Friuli

di Ludovico Fontana

Una caccia alla volpe in cui non ci sono né fucili, né volpi, né cacciatori, ma solo cavalli, cani, cavalieri e amazzoni. E in cui la preda, inseguita dai cani English Foxhound, addestrati al richiamo del corno inglese, è in realtà una strusa, un fagotto di paglia intriso di odori di volpe, portato da un cavaliere.



Quella partita da Villa Gallici Deciani a Montegnacco di Cassacco (Udine) è stata una rievocazione storica di una tradizione inglese che ha però radici anche in Friuli: fu introdotta qui a fine Ottocento dal nobile Roberto Kechler. Sedici i partecipanti, sei da fuori regione.



La disciplina si svolge in un terreno di caccia, e per questo è fondamentale la collaborazione con la locale riserva di caccia, spiegano gli organizzatori, ovvero il Circolo ippico di Palmanova, una delle due società italiane che promuove questa attività (l'altra è milanese).



Nel servizio Giorgio Bon, presidente del circolo ippico di Palmanova